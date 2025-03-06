Ece Gürel\'i bulan arama kurtarma ekibi gönüllüsü: İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu

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BELGRAD Ormanı'nda pazar gününden bu yana kayıp olan Ece Gürel'i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri hastaneye kaldırılan Gürel'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti" dedi.

Belgrad Ormanı'nda pazar gününden bu yana haber alınamayan Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından hafif yaralı olarak bulundu. Gürel yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel'i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

'VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ'

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.

'BULUNDU DİYE BEN BAĞIRDIM'

Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" ifadelerini kullandı.