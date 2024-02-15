Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini silahla vurarak öldürdü

Edirne\'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini silahla vurarak öldürdü

Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini silahla vurarak öldürdü. Olay, Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Komiser Ali Y., ayrıldığı eski eşi Sevda Kuş'u lojmanlar içinde göğsünden iki kurşunla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli komiser, olayın ardından kaçtı ancak kısa sürede yakalandı. Sevda Kuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:59
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Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce ayrıldığı aynı zamanda meslektaşı olan eski eşi Sevda Kuş'u lojmanlar içinde göğsünden iki kurşunla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından şüpheli komiserin, yalın ayak kaçtığı ve kısa sürede yakalandığı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis memuru Sevda Kuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Kuş'un yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Sevda Kuş'un 8 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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