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Edirne'de Narkotik Eğitimi

Edirne\'de Narkotik Eğitimi

Edirne'de polis, 'Narko Gençlik ve UYUMA' projesi kapsamında toplumda uyuşturucu ile mücadele eğitimi verdi.

04.10.2024 13:16
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Edirne'de polis ekipleri tarafından Narko Gençlik ve UYUMA projesi çerçevesinde eğitim verildi.

Uyuşturucu ile mücadele sürecinde toplumun desteği büyük önem taşıyor. Bu çerçevede eğitimlerini sürdüren polis ekipleri, okullarda, kurs merkezlerinde ve çeşitli noktalarda verdiği eğitimlerle toplumun bilinçli olmasına katkı sağlıyor.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksek Okulunda ve Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrencilerine 'Narko Gençlik ve UYUMA' projesi hakkında sunum yapıldı. Yapılan sunumun yanı sıra ayrıca 'Uyuma' uygulaması hakkında da bilgi verildi. Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgilendirme yapan ekipler, madde bağımlılığının önlenmesi ve mücadele ile ilgili izlenmesi gereken yollar hakkında sunum yaptı.

Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Uyuma' Projesi'nin bilinilirliğini artırmak adına da çalışmalar devam ediyor.

'Uyuma' projesi çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Uygulama, akıllı telefonlara kolayca indirilebiliyor ve anında bildirim yapılabiliyor. Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele Büro Amirliğince KADES ve Kadına El Kalkamaz broşürleri dağıtılarak, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine ve KADES projesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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