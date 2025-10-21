Öğrencisinin kolunu ısırdığı iddia edilen öğretmen tutuklandı

Edirne'de 3 yaşındaki öğrencisini ısırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen öğretmen tutuklandı.

ÇOCUĞUNUN KOLUNDAKİ İZLERİ GÖRÜNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu. Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ISIRMADIM, ÖPERKEN YAŞANDI

İfadesi alınan şüpheli öğretmen, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yaptı. Şüpheli öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınan şüpheli öğretmen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı mahkemece 'beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.