Edirne'de Polis Ekipleri Araçlarda Cam Filmlerini Söktürdü - Son Dakika
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Edirne'de Polis Ekipleri Araçlarda Cam Filmlerini Söktürdü

Edirne'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı ve araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü. Uygulama kapsamında sürücülerin evrakları kontrol edilirken, araçların bagajları ve koltuk kısımları da incelendi. Cam filmi bulunan sürücülere, filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu ve sürücüler ceza almamak için cam filmlerini söktü.

21.02.2024 09:39
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Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde araçlar didik didik arandı, araçlarda bulunan cam filmleri tek tek söktürüldü.

Edirne'de asayiş ve trafik ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere şehrin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı denetimde sürücülerin evrakı kontrol edilirken, araçların bagajları ve koltuk kısımları didik didik arandı.

Cam filmlerini elleriyle söktüler

Araçlarında cam filmi olduğu belirlenen sürücülere, filmlerin sökülmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Sürücüler ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktü. - EDİRNE

Edirne\'de Polis Ekipleri Araçlarda Cam Filmlerini Söktürdü
Kaynak: İHA

Edirne, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Polis Ekipleri Araçlarda Cam Filmlerini Söktürdü - Son Dakika

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