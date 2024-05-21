Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza - Son Dakika
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Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza

Edirne'de polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bir sürücü yakalandı. Sürücünün alkolmetre kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi ve çeşitli suçlardan dolayı 20 bin 500 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu.

21.05.2024 03:49
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Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü: "Çevirdik direksiyonu kaçtık"

EDİRNE - Edirne'de 'dur ihtarına' uymayan alkolü sürücü yaşanan kovalamacada yakalanarak 20 bin 500 TL para cezası aldı ve ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yaptığı trafik denetiminde bir otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri şüpheli sürücü Batuhan Şişli idaresindeki 43 HB 225 plakalı otomobili kıskıvrak yakaladı.

Yapılan alkolmetre kontrolünde sürücü Batuhan Şişli'nin alkolü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve alkolü otomobil kullanmak gibi suçlardan Şişli'ye yaklaşık 20 bin 500 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 yıl 2 ay el konulurken, otomobil ise trafikten men edildi.

Dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Batuhan Şişli, "Kaçtık falan işte, öyle muhabbetler oldu. Uygulamayı görünce çevirdik direksiyonu kaçtık oradan. 20 bin 500 TL ceza aldık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza - Son Dakika

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