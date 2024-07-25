Edirne'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Edirne'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri, şahsı olay yerinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.07.2024 22:04
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri, şahsı olay yerinde gözaltına aldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aşçıoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. ile eşi Cansu Tarak arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen U.T., eline aldığı bıçakla karısını karnından ve kollarından bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültüyü duyarak içeri giren oğlu Y.T. annesini kanlar içerisinde görünce öfkesinden cama yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, U.T. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cansu Tarak'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz" şeklinde bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Tartışma Sonucu Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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