Edirne\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne Baba Demirtaş Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 22 T 0373 plakalı ticari taksi ile İ.I. kontrolündeki 44 PH 688 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
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