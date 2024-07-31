Edirne'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sanayi Kavşağı istikametinden mezbaha istikametine giden bir cip ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

31.07.2024 16:18
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sanayi Kavşağı istikametinden mezbaha istikametine giden Ç.I. (36) yönetimindeki 22 RB 723 plakalı cip ile A.D. (26) yönetimindeki 61 KB 445 plakalı otomobil Zanaatkarlar Sanayi Sitesi önünde çarpıştı.

Kazada, A.D. ile Ç.I. ve 22 RB 723 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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