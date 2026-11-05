Edirne\'de Yunus timleri çalıntı motosikleti durdurdu, 17\'lik şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de Yunus timleri çalıntı motosikleti durdurdu, 17'lik şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de Yunus timlerinin Çavuşbey Mahallesi'nde durdurduğu plakasız motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalıntı olduğu belirlendi. 7 ayrı suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet otoparka çekildi.
Edirne'de Yunus timlerince durdurulan plakasız motosikletin çalındığı belirlenirken, 7 ayrı suç kaydı bulunan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, suç ve suçlulara karşı yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Çavuşbey Mahallesi'nde devriye görevi yürüttüğü sırada şüphe üzerine plakasız bir motosikleti durdurdu.
Ekiplerin anlık refleksi ve titiz incelemesi sonucu, motosikletin Umurbey Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.B.'nin yapılan sorgulamasında, daha önceden 7 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından karakola götürüldü.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çalıntı motosiklet otoparka çekilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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