Edirne Uzunköprü\'de yakalanan 9 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında 9 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim'de saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında 9 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan kişilerin 5'inin Mısır, 1'inin Sudan, 1'inin Eritre ve 2'sinin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.