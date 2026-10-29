Edirne Uzunköprü\'de yakalanan 9 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek

Edirne Uzunköprü'de yakalanan 9 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'ye bağlı Çakmak köyünde 28 Ekim'de saat 20.10'da jandarma devriyesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı. 5'i Mısır, 1'i Sudan, 1'i Eritre ve 2'si Cezayir uyruklu olan göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında 9 düzensiz göçmen yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim'de saat 20.10 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyü mülki sınırları içerisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında 9 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan kişilerin 5'inin Mısır, 1'inin Sudan, 1'inin Eritre ve 2'sinin Cezayir uyruklu olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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