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Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Yılbaşı Gecesi Huzur Uygulaması - Son Dakika
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Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Yılbaşı Gecesi Huzur Uygulaması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesi halkın güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir huzur uygulaması düzenlendi. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde toplamda 923 kişi sorgulandı ve aranan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca, işletmelere kanuna muhalefet suçlarından işlem uygulandı. Trafik kontrollerinde ise alkollü araç kullanan 8 sürücüye ve ehliyetsiz sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca, gece boyunca ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran 6 kişiye işlem yapıldı ve ateş etme olaylarına karışan şahıslardan 4 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden Yılbaşı Gecesi Huzur Uygulaması
01.01.2024 - 09:20,
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı gecesi 284 personelin katılımıyla huzur uygulaması düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesinde halkın güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir uygulama düzenledi. Yapılan operasyon dahilinde oteller, umuma açık işyerleri, eğlence mekanları ve meydanlarda gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 923 kişi sorgulandı. Uygulama neticesinde aranan 4 şahıs yakalanırken, umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde ise 4 işletmeye 5727 sayılı kanuna muhalefet ve 1 işletmeye 4733 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem uygulandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi trafik kontrollerini de sıklaştırarak toplamda 239 araç sorgusu gerçekleştirdi. Bu kontroller sonucunda alkollü araç kullanan 8 sürücüye, ehliyetsiz sürücü 4 olmak üzere toplam 56 araç sürücüsüne ve plakaya toplamda 147 bin 23 TL cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.

Sıkı denetim ve kontrollerin devamında ise Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca 6 kişiye ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek bulundurmaktan işlem uyguladı. Yılbaşı gecesi meydana gelen ateş etme olaylarına karışan şahısların üzerinden ise 4 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edremit Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, sadece yılbaşı gecesi değil; her gün 24 saat esasına göre, kanunlara ve hukuka bağlı kalarak, mesai kavramı gözetmeksizin meydana gelen ve gelebilecek olaylarla alakalı olarak Edremit halkının huzur, güven ve sukünetini sağlamak amacıyla görevinin başındadır" denildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu, halkın güvenliği adına etkili bir önlem olarak değerlendirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Yılbaşı Gecesi Huzur Uygulaması - Son Dakika


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