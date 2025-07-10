Balıkesir'in Edremit ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 41,23 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimince 9 Temmuz günü ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 41,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet'ten yapılan açıklamada, uyuşturucu madde satıcıları ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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