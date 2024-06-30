Efeler Belediyesi, Kuşadası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika
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Efeler Belediyesi, Kuşadası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Efeler Belediyesi, Kuşadası\'ndaki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Efeler Belediyesi, Kuşadası'nda devam eden yangın söndürme çalışmalarına arasözlerle destek verdi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için cansiperane bir şekilde çalışmalara katıldı. Ayrıca, yangın bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için belediye otobüs ve minibüsleri de bölgeye yönlendirildi.

30.06.2024 00:34  Güncelleme: 00:36
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Efeler Belediyesi, Kuşadası'nda devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Kuşadası'ndaki ormanlık alana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için başlattıkları söndürme çalışmalarına Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de arasözlerle destek oldu. Hızla olay yerine ulaşan ekipler cansiperane bir şekilde yangını kontrol altına almak için çalışmalara katıldı. Ayrıca yangın bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için Efeler Belediyesi otobüs ve minibüsleri de derhal bölgeye yönlendirildi.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yangının söndürülmesi için fedakarca çalışan tüm ekiplere kolaylıklar dileyerek, bu tür afetlerin yaşanmaması için vatandaşları daha fazla tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Efeler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Efeler Belediyesi, Kuşadası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi - Son Dakika

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