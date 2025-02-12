Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı - Son Dakika
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Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı

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ABD'de sabıkalı bir polis memuru, yarı çıplak bir kadınla tutkulu bir öpüşme sonrası kadınla birlikte polis aracının arka koltuğuna bindiği anların görüntülenmesi üzerine açığa alındı. Prince George's İlçe Emniyet Müdürlüğü, viral olan videodaki memurun kimliğini doğruladı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

12.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:35
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ABD'de sabıkalı bir polis memuru, yarı çıplak bir kadınla tutkulu bir öpüşme sonrası kadınla birlikte polis aracının arka koltuğuna bindiği anların görüntülenmesi üzerine açığa alındı.

Prince George's İlçe Emniyet Müdürlüğü Salı günü, viral olan videodaki memurun kimliğini doğruladı ve olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Fox 5 DC'nin haberine göre, memur Francesco Marlett olarak tanımlandı. Marlett, 2016'da 3 yaşındaki bir çocuğu bayıltana kadar dövdüğü iddiasıyla açığa alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Salı akşamı "Soruşturma devam ederken memurun yetkileri askıya alındı" açıklamasını yaptı.

Instagram ve TikTok'ta paylaşılan tartışmalı görüntülerde, kafası tıraşlı bir memur, mini elbiseli bir kadınla uzun ve tutkulu bir öpüşme anı yaşarken kadının vücuduna müdahalede bulunduğu görülüyor.

Üniformalı memur, kolunu kadının omzuna atarak onu polis aracının arka koltuğuna götürüp bindiriyor. Ardından kendisi de kadının yanına binip kapıyı kapatıyor.

Olayı kaydeden İspanyolca konuşan erkekler, memura "hayvan" diye seslenirken, bir diğeri "Ayy, yo!" diye bağırıyor.

Video başlığında, ünlü bir porno yıldızına gönderme yapılarak "Johnny Sins iş başında çıldırmış" yazıyor.

Arka planda çocukların oyun oynadığı duyuluyor ve birkaç çocuk görüntü karesinden geçiyor.

ABC 7News'e göre video, Oxon Hill Lisesi'nin hemen yanındaki Carson Park'ta çekilmiş görünüyor.

Marlett, 2016'da kız arkadaşının çocuğunu dövdüğü iddiasıyla ikinci derece çocuk istismarından suçlanmış ve maaşsız açığa alınmıştı.

İddiaya göre, kız arkadaşı yemek pişirirken çocuğa bakan Marlett, çocuk yatağını ıslattığında, başı duvara çarpıp bayılana kadar onu dövmüştü.

Polis, Marlett ile videodaki kadın arasındaki ilişkinin niteliğinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı
Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ekip aracına aldığı kadınla ilişkiye giren polis açığa alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Oldumu memur bey yakıştı 2 1 Yanıtla
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