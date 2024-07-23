Ekmek almaya giderken kanala düşen çocuğun ölümünde köpek şüphesi - Son Dakika
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Ekmek almaya giderken kanala düşen çocuğun ölümünde köpek şüphesi

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Adana'da ekmek almaya giderken kanala düşerek hayatını kaybeden çocuğun son görüntüleri ortaya çıkarken, yakınları çocuğun köpeklerin kovalaması sonucunda kanala düşmüş olabileceğini iddia etti. Olay, 21 Temmuz günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki İbrahim Uğur ekmek almak için dışarı çıktı. Bir süre sonra eve gelmeyince endişelenen yakınları durumu polise bildirildi. Ailenin 11 yaşındaki çocuğun köpekler tarafından kovalanarak kanala düşmüş olma ihtimalinden şüphelenmesi üzerine kanal çevresinde detaylı arama çalışması başlatıldı.

23.07.2024 09:49
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Ekmek almaya giderken kanala düşen çocuğun ölümünde köpek şüphesi

ADANA - Adana'da ekmek almaya giderken kanala düşerek hayatını kaybeden çocuğun son görüntüleri ortaya çıkarken, yakınları çocuğun köpeklerin kovalaması sonucunda kanala düşmüş olabileceğini iddia etti.

Olay, 21 Temmuz günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki İbrahim Uğur ekmek almak için dışarı çıktı. Bir süre sonra eve gelmeyince endişelenen yakınları durumu polise bildirildi. Ailenin 11 yaşındaki çocuğun köpekler tarafından kovalanarak kanala düşmüş olma ihtimalinden şüphelenmesi üzerine kanal çevresinde detaylı arama çalışması başlatıldı.

İbrahim'i gece boyunca araçlarla kanal çevresinde aradıklarını belirten yakınları, sabah 05.30'da küçük çocuğun cansız bedenine Yüreğir'e bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde sulama kanalındaki hidroelektrik santrali kapaklarında ulaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedin 11 yaşındaki İbrahim Uğur'a ait olduğunu belirledi. Otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İbrahim Uğur'un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Öte yandan, amca İbrahim Uğur, bölgedeki yoğun köpek popülasyonu nedeniyle İbrahim'in köpeklerin kovalaması sonucunda kanala düşmüş olabileceğini iddia etti. Küçük çocuğun evden çıktığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Orası ıssız bir yer"

Yeğeninin kaybolması sonrasında kanaldan şüphelendiklerini belirten Amca İbrahim Uğur, "Sabah babası ekmek almaya gönderiyor. Ekmek almaya giderken çocuk belirli bir süreden sonra gelmeyince babası telaşa düşmüş. Sonrasında hepimiz telaşa düştük. Orası ıssız bir yer. Kanalın etrafında korkuluk yok. Sokak köpekleri çok. Biz kendi imkanlarımızla şüphe üzerine kanalı kestirdik. Gece boyunca kendi imkanlarımızla aradık. Sabah da 05.30'da cesedine ulaştık" dedi.

Yeğenini ararken tek tek hastaneleri gezdiğini kaydeden Uğur, "Baktım yok. Sonrasında büyük ihtimal kanaldan şüphelendik. Bir de sürekli orada sokak köpekleri var. Geçen çocukları filan kovalıyorlar. Şüpheye oradan vardık" şeklinde konuştu.

"İki sene içerisinde orada en az 20 kişi boğuldu"

İbrahim'in kanala düştüğü iddia edilen noktada son 2 senede çokça kişinin boğulduğunu belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Yüksel ise, "Kanal aklımıza geldi. Orada korkuluk demirleri yok. Kameralarda köprünün üzerinden geçtiği gözüküyor. Ondan sonrası gözükmediği için büyük ihtimal 'kanala düşmüştür' dedik. Su kesilince kendi imkanlarımızla sabaha kadar 3-4 araba gezdik ve bulduk. Köpek kovalamasının dışında, orada herhangi bir korkuluk yok. Çok ev var, çok çocuk var. Okul yolu. Hiçbir önlem yok. Kaç tane çocuk boğuldu orada. İki sene içerisinde en az 20 kişi boğuldu. 20 kişinin boğulmasına rağmen kimse oraya müdahale etmedi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekmek almaya giderken kanala düşen çocuğun ölümünde köpek şüphesi - Son Dakika

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