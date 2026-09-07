‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, cumhuriyet savcısı tarafından iddianamede yer verilen kaçak hafriyat dökümü hakkında "Size Fatih Keleş'ten bu döküm sahasına ilişkin izinleri sorguladığınız zaman uyarı gelmiş. Bu tarz uyarılar geliyor muydu veya talepler geliyor muydu" sorusuna, "Bu konuyu bizim karıştırmamamız söylendi. Bu kadar net" dedi. Savcının "Peki siz niye konuyu bu şekilde kabul ettiniz" demesi üzerine sanık Korzay "Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu. Sağ kolu size bunu söylüyor. Yapabileceğim bir şey yoktu. Birkaç kez zaten gerginliğimiz vardır. Beni de sevmez. Tüm ihalelerin bilgileri Fatih Keleş'e gönderiliyordu" yanıtını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 12'nci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

"Kimseyi görevimin sağladığı nüfuzu kullanarak bir menfaat sağlamaya zorlamadım"

Duruşmada eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin savunma yaptı. Keskin savunmasında, "Bunca yıllık çalışma ve siyasi hayatımda bir tek akçeli iş ile adım anılmamıştır. Hayatımın hiçbir döneminde yasa dışı bir işin içinde olmadım. Sosyal demokrat ilkeler doğrultusunda, mütevazı bir şekilde yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. 50 yıldır yaşadığım Şişli'de halen yarı emekli olarak mali müşavirlik görevini yürütmekteyim. İddianamede Şişli Bomonti'de bulunan bir projenin iskan sürecinde müştekilerden bir takım yasa dışı bedeller talep edildiği isnadı vardır. Açıkça ifade etmek isterim ki ne bahsi geçen projede ne de başka bir projede belediye işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir kişiden kendim veya bir başkası adına menfaat talep etmedim. Kimseyi görevimin sağladığı nüfuzu kullanarak bir menfaat sağlamaya zorlamadım. Söz konusu proje bakımından belediye başkanı olarak görev yaptığım dönemde tarafıma bir şikayet, talep veya hukuka aykırı işlem yapılmasına yönelik bir istek veya talep de bulunulmamıştır. Hakkımdaki isnadın somut ve kesin delillerle desteklenmediği, icbar suretiyle irtikap suçunun kanuni unsurlarının şahsım yönünden oluşmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle üzerime atılan suçtan beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

"Benden böyle bir para talep edilmedi"

Ardından bir diğer tutuksuz sanık iş adamı Mehmet Torun'un savunmasına geçildi. Sanık Torun, "Torun Center'da işler bittikten sonra bir bloğun biz işinin iş tefrişatını yapmadık. Tefrişatında hafif tadilat ruhsatı gerekiyormuş. Belediyeye müracaat ettik, belediyeye yapacağımız işi anlattık. Bize hafif tadilat ruhsatını verdiler. Bunu verdikten sonra da biz işe başladık. Daha sonra bize bir ceza yazıldı ve mühürleme vesaire bunlar oldu. Belediye başkanıyla gittim görüştüm. Siz bizden 5 bin lira harç alacağınıza 7-8 milyon harç aldınız ve bana ceza yazdınız, öyle bir ceza yapacak bir iş yapmadım. Daha sonra itiraz ettik cezaya. Cezayı 15 milyona indirdiler" dedi. Mahkeme başkanının bu iş karşılığında para talep edildiğine ilişkin sorusuna sanık Mehmet Torun "Benden böyle bir para talep edilmedi. Beraatimi istiyorum" yanıtını verdi.

Ardından duruşmada tutuksuz sanık Burak Korzay'ın savunmasına geçildi. Korzay hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede 2022 yılında bizzat örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İsfalt A.Ş. Genel Müdürü olarak atandığı, sonrasında örgütün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi kadrosunu kurduğu belirtilmişti. İddianamede Burak Korzay'ın İsfalt A.Ş. üzerinden gerçekleştirilecek ihale bilgilerini örgüt yöneticileri Fatih Keleş ve Ertan Yıldız ile paylaştığı, yine kurumun yapacağı hak ediş ödemeleri, biten işler hakkında örgüt yöneticilerini bilgilendirdiği, örgüt yöneticilerinin de bu kapsamda firma sahiplerinden pay talep ettiği, görev süresi içerisinde suç örgütünün amaç ve faaliyetlerini benimseyen Korzay'ın suç örgütü adına rüşvet istediği belirtilmişti.

"Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiğim her hususu anlattım"

Korzay iddianamede yer alan suçlamalara karşı savunmasına makine mühendisi olduğunu ve İBB'ye katılma amacının siyasi veya kişisel bir beklenti olmadığını söyleyerek başladı. Korzay devamında, "İSFALT'ta görev yaptığım süre boyunca temel hedefim, şirketi yalnızca bir iş alan ve bu işleri yüklenicilere dağıtan bir yapı olmaktan çıkararak kendi teknik kapasitesiyle üretim ve uygulama yapabilen güçlü bir ana yüklenici kimliğine kavuşturmaktı. Soruşturma sürecinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiğim her hususu hiçbir şey gizlemeden, samimiyetle ve tüm açıklığıyla cumhuriyet savcılarımıza anlattım. Özellikle ifade etmek isterim ki herhangi bir suç örgütünün üyesi olmadım, örgütsel yapı içerisinde yer almadım ve hiçbir zaman böyle bir yapının amacı doğrultusunda hareket etmedim" dedi.

"Ertan Yıldız tarafından üzerimde profesyonel ve hiyerarşik baskı kuruldu"

Korzay savunmasının devamında, "Hakkımda ileri sürülen rüşvete aracılık suçlamasını kabul etmiyorum. Ben İSFALT genel müdürü olarak görev yapıyordum. İddianameye konu ödeme sorunu ise İETT ile Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşinin şirketleri arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanmaktadır. İSFALT ile İETT birbirinden ayrı kurumlardır. İETT'de kime ne zaman ne ödeme yapılacağına karar verme yetkim olmadığı gibi bir ödemeyi durdurma, geciktirme veya hızlandırma yetkim de yoktur. Bu nedenle yetkim altında bulunmayan bir ödeme süreci üzerinden rüşvete aracılık etmem mümkün değildir. Benim bu süreçteki ilk ve temel temasım Aziz İhsan Aktaş'ın ödeme sorununu anlatmak amacıyla Ertan Yıldız ile görüşmek istemesi ve tanışıklığım nedeniyle benden randevu konusunda yardımcı olmamı istemesidir. Benim suç kastımın bulunmadığını gösteren en önemli hususlardan biri Aziz İhsan Aktaş'a söylediğim sözlerdir. Ödeme alamadığını söylediğinde kendisine alacağı için hukuki yollara başvurmasını söyledim. Olayın benim açımdan en önemli yönlerinden biri de Ertan Yıldız tarafından üzerimde kurulan profesyonel ve hiyerarşik baskıdır. Ben bu süreçte rüşvet ilişkisinin gönüllü bir tarafı veya aracısı olarak hareket etmedim. Ben bir taraftan Aziz İhsan Aktaş'ın hukuki yolları kullanmasını söylerken diğer taraftan üzerimdeki hiyerarşik baskı ile karşı karşıya kaldım. Aziz İhsan Aktaş kendi beyanında söz konusu paranın Ertan Yıldız tarafından talep edildiğini açıkça belirtmektedir. Keşke o anda bu baskıya rağmen hayır demeyi bilseydim. Bu pişmanlığım, isnat edilen rüşvet ilişkisini kabul ettiğim anlamına gelmemektedir" dedi.

"Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu size bunu söylüyor, yapabileceğim bir şey yoktu"

Korzay'ın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Duruşma savcısının "Hafriyat döküm sahası ile ilgili 'Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu, İbrahim Bülbüllü takip ediyordu' demişsiniz. Bunların bu süreçteki faaliyetleri ve dahiliyeti nedir" sorusuna sanık Korzay, "Bütün ortaklarla ilişkiler dahil üçü tarafından idare edildi. Biz karıştırılmadık" yanıtını verdi. Savcının "Murat Gülibrahimoğlu, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş ilişkisi nasıldı bu süreçte" sorusuna ise sanık Korzay "Çok samimilerdi. Devamlı beraberlerdi" yanıtını verdi. Savcının, "Size Fatih Keleş'ten bu döküm sahasına ilişkin izinleri sorguladığınız zaman uyarı gelmiş. Bu tarz uyarılar geliyor muydu veya talepler geliyor muydu" sorusu soruldu. Sanık Korzay "Bu konuyu bizim karıştırmamamız söylendi. Bu kadar net" dedi. Savcının, "Peki siz niye konuyu bu şekilde kabul ettiniz" demesi üzerine sanık Korzay "Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu. Sağ kolu size bunu söylüyor. Yapabileceğim bir şey yoktu. Birkaç kez zaten gerginliğimiz vardır. Beni de sevmez. Tüm ihalelerin bilgileri Fatih Keleş'e gönderiliyordu. Hiçbir zaman yaklaşık maliyet bilgisi gitmedi açılacak ihalelerin. Bütçesi gitti" ifadelerini kullandı.

"Piyasanın iş alması isteniyordu dışarıdan"

Ardından duruşma savcısı, "İfadenizde 'işlerin İSFALT'ta kalması için mücadele ettim. Fatih Keleş buna izin vermedi. Müteahhitlerde kalmasını istiyordu' şeklinde beyanınız var. Bu süreçte nasıl işlerdi" sorusunu sordu. Sanık Korzay, "Piyasanın iş alması isteniyordu dışarıdan" yanıtını verdi. Savcının "İfadede 'Fatih Keleş beni İBB'nin Bakırköy'deki binasına çağırdı. İSFALT olarak ihalelerden sadece birine girmemi söyledi. Diğer ihalelere teklif atmamamız yönünde talimat verdi' şeklinde beyanınız var. Daha sonradaki süreçle ilgili de 'bu 4 ihale arasında en düşük kar marjı olan işe giren teklif verdik' diyorsunuz. Bu süreç nasıl gerçekleşti? Bu 4 ihale" sorusuna sanık Korzay, "Fatih bey '4 ihale olsun, işte siz de birini alın, geçin, işinize bakın' tarzında benimle konuşmuştu" şeklinde cevap verdi.

"Ay sonu bize söz verilen ödeme yapılmıyordu"

Burak Korzay devamında, "Her ayın sonunda İBB'de bir toplantı olurdu. Bu toplantıya biz de bazen katıldık, bazen katılmazdık. Çünkü ihtiyaç bir para var. İSFALT'ta 10 bin kişinin maaşı ödeniyor. Bunun için mücadele ediyorduk. Fakat birçok zaman şunu yaşadım, ay sonu bize söz verilen ödeme yapılmıyordu. Hak etmişiz, fatura kesmişiz, ödeme alamıyorduk. Bunla alakalı çok mücadele ediyordum. Çok kapıda yattım, kalktım. Fakat şunu anlıyordum; yukarıdan müdahale geliyordu. Bize söz verilen para gelmiyordu. Örnek veriyorum 500 denildi, 400 geliyordu. Sorduğumda da cevap 'yukarıdan onay al, yukarıyla sen bir görüş, yukarısı müdahale etti' şeklindeydi" ifadelerini kullandı.

Savcının "Yukarıdan kastı" demesi üzerine Korzay, "Fatih Keleş, Fatih Keleş. Evet" dedi.

Fatih Keleş: "Kendinizi savunurken bizi gömüyorsunuz"

Fatih Keleş ise sanık Korzay'a, "Burak bey, benimle aranızın çok iyi olmadığını söylüyorsunuz. Bunun bir sebebi var mı? Özel bir sebebi" sorusunu sordu. Sanık Korzay da, "Anladığım kadarıyla bazı şeyleri sorgulamamdı. Birincisi bu döküm iznini sorguladım. Hatta belki hatırlarsınız MAPEG'e gitmeye çalıştım" yanıtını verdi. Sorular esnasında Fatih Keleş sanık Korzay'a, "Kendinizi savunurken bizi gömüyorsunuz Burak bey" dedi. Burak Korzay ise, "Gömmüyorum, doğruları söylüyorum" şeklinde cevap verdi. Fatih Keleş'in "İhale bilgileri önceden Fatih Keleş'e gitti dediniz" ifadesi üzerine sanık Korzay "Evet" yanıtını verdi. Keleş ardından "Kimin vasıtasıyla gidiyordu" sorusunu sordu. Sanık Korzay, "Asistanınız Kaan. Hatta özellikle benim satın alma müdürümü sıkıştırıyordu. Bir şekilde zorla bu bilgileri alıyordu. Ama biz hiçbir zaman yaklaşık maliyeti paylaşmadık" dedi. Fatih Keleş bunun üzerine "Yani sakıncalı bir bilgi paylaşmadınız" dedi. Korzay ise "Paylaşmadık" şeklinde cevap verdi.