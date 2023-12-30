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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika
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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalandılar

Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar sokağa çıkarken, yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı. Deprem sonrasında herhangi bir hasar ihbarı yapılmazken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

30.12.2023 - 19:20,  Güncelleme: 19:23
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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalandılar
ELAZIĞ - Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte vatandaşlar sokağa dökülürken, kentte yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16: 26'da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Depremle birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkıp sokağa koşarken, yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı. O anlar canlı yayın kameralara yansıdı.Öte yandan, Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada ise " Meydana gelen deprem sonrasında saat 17: 13 itibariyle ilimizde AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizi depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

Elazığ\'da 4.2 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalandılar
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika
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