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Elazığ'da Cımbız-2 Operasyonu: Kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara sokan 7 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Cımbız-2 Operasyonunda kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara sokan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal carlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programların/projelerin suiistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumunu zarara uğrattıkları tespit edildi. Yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen 5 şirketin işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, bir dönemde yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı. Bu çerçevede, kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve MASAK raporu neticesinde tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Cımbız-2' operasyonunda, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.