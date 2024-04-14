Elazığ\'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu

Mehmet Balpetek:

Allah yardımcıları olsun var böyle şeyler cehalet bunları bilmeden yorum yapmanız arkadaşlar dünya insandan ibaret değil inancımızı kaybederek bu tür şeyleri unuttuk cin çarpması vardır ve birçok aile perişan olmuştur ve sağlık ekibi buna birşey yapamaz hoca dediği ilim sahibi bir insandır bu İLİM Yahudiler şuan dünyada kullanıp dünyanın hakimi dirler artık bazı şeylerin değişmesi lazım Türkiye'de hala böyle yorumlar yapıldıkça bilinmeden insanlar toplum düzelmez.