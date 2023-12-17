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Elazığ'da iki farklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da iki farklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da Nailbey Mahallesi ve Kırklar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgalarda toplamda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayları araştırmak için çalışmalara başladı.

Elazığ\'da iki farklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
17.12.2023 - 23:59,
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Elazığ'da iki faklı silahlı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen iki farklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlk olay, Nailbey Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan M.İ. yaralandı. İkinci olay ise Kırklar Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Burada çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan A.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her iki olayda da şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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