Elazığ merkezli nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ merkezli nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ merkezli nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ merkezli 5 ilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon sonucunda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişek, cep telefonu, tablet bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.05.2024 15:46
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Jandarma ekipleri tarafından Elazığ merkezli 5 ilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli internet siteleri üzerinden 'ev eşyaları satışı vaadiyle' haksız kazanç elde ederek 'nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık' operasyonu yapıldı. Elazığ merkezli Mersin, Adana, Artvin ve Ankara'da tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 10 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ merkezli nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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