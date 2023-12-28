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Elazığ'da okul önü denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da okul önü denetimleri sürüyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan okul önü denetimleri devam ediyor. Çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Elazığ\'da okul önü denetimleri sürüyor
28.12.2023 - 11:12,
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Çubukbey Anadolu Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da okul önü denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da okul önü denetimleri sürüyor - Son Dakika
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