Elazığ'da Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu

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Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Valiliğin açıklamasına göre operasyon, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde gerçekleştirildi.

10.05.2024 21:09
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Elazığ'da Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Arıcak ilçesi Görese Dağı bölgesinde 10 Mayıs 2024 tarihinde icra edilen, Şehit J. Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu'nda geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir doğal mağara içerisinde silah, mühimmat, tüp, pil ile birlikte çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla, faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Elazığ\'da Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Şehit Jandarma Er Süleyman AKAN-09 Operasyonu - Son Dakika


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