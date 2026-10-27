Elazığ Maden\'de şarampole devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı

Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Maden ilçesi Kartaldere köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ü. idaresindeki 27 AKU 150 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. İhbar üzerin olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.