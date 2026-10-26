Elazığ-Malatya karayolundaki 3 tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ-Malatya karayolundaki 3 tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Elazığ-Malatya karayolundaki 3 tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Elazığ-Malatya karayolundaki 3 tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Elazığ-Malatya karayolunda 3 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. AFAD ekiplerinin tırdan çıkardığı cenaze, incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı; jandarma ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da 3 tırın çarpışması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 23 AEP 229, Mehmet Tuzcu yönetimindeki 78 ABN 235 ile R.C. hakimiyetindeki 27 AUZ 025 plakalı tırlar çarpıştı. Kazada, Tuzcu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni tır içerisinden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Tuzcu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığ-Malatya karayolundaki 3 tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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