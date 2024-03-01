Elazığ'da AFAD tarafından eğitim alan UMKE ekiplerinin yaptığı tatbikat, gerçeği aratmadı. Eğitimlerle birlikte UMKE artık medikal kurtarmanın yanı sıra teknik arama kurtarmada da yer alacak.
Elazığ AFAD tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne (UMKE) depremde arama kurtarma ve hafif arama kurtarma eğitimleri verildi. 5 gün süren teorik ve pratik eğitimlerin sonunda tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği 6.3 büyüklüğünde deprem ve buna bağlı olarak da merkezde bulunan İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezinde göçük meydana geldi. Kimyasal sızıntının da olduğu düşünülen alana ilk olarak KBRN Hizmat ekibi görevlendirildi. Ekiplerin ölçümü sonrası olumsuz bir durum görülmeyince olay yerine UMKE ekipleri sevk edildi. Hilti, keski, ayırıcı, beton parçalayıcı olmak üzere tüm ekipmanları kullanan UMKE ekipleri göçük altında kalan yaralıyı çıkardı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eğitimlerle birlikte UMKE artık medikal kurtarmanın yanı sıra teknik arama kurtarmada da yer alacak. Gözlemci olarak tatbikata, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şenel Öner ve AFAD yetkilileri katıldı.
Tatbikat hakkında bilgi alan afet ve UMKE birim sorumlusu Yalçın Öngören, "İl Sağlık Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde afet ve UMKE birimimiz kendisini güncelledi. Öncelikle ilimizde SAKOM kuruldu. Ayrıca UMKE istasyonumuz oluşturuldu ve hizmet vermektedir. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı protokolüyle hafif arama kurtarma ve depremde arama kurtarma eğitimi yapıldı. İlimizde 182 UMEK personeli görev yaparken 25'i ise bu eğitimi aldı. Arama kurtarma ekipmanlarını da yine sağlık personeli güvenli bir şekilde kullanabilecek. Eğitim 5 gün sürdü. Teorik ve pratik eğitimler yapıldı. Ardından tatbikat ile sona erdi" dedi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ UMKE Ekipleri Gerçekçi Tatbikat Yaptı - Son Dakika
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