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Adli Tıp Kurumuna kaldırılan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi ailesine teslim edildi

Ailenin 6 Şubat depreminden sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'a taşındıkları öğrenildi

İSTANBUL - Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan ailesine teslim edildi.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde birçok akrabasının da beklediği görülürken, cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına boğuldu.

Ailenin 6 Şubat depreminden sonra Şanlıurfa'dan taşındıkları öğrenildi

Cinayet sonrası olaya ilişkin polis ekiplerince çalışmalar devam ederken, Elmas ve ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa'dan İstanbul'a taşındıkları öğrenildi.