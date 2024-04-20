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Emek hırsızlarına JASAT şoku

Denizli'de hileli tartıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli Manisa'da yakalandı

DENİZLİ - Denizli'nin Babadağ ilçesine bağlı 2 mahallede üç çiftçiyi hileli tartı kullanarak 125 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli, JASAT dedektiflerinin düzenlediği operasyonla Manisa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; zeytinyağı satın almak için 16 Nisan 2024 tarihinde Babadağ ilçesine bağlı Bekirler ve Kelleci mahallelerine gelen 4 şüpheli, fiyatta anlaştıkları 3 çiftçiyi hileli tartı kullanılarak tuzağa düşürdü. Çiftçileri eksik tartım yaparak dolandıran şüpheliler, 3 kişi yaklaşık 125 bin TL zarara uğrattı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Babadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda olay şüphelileri tespit edildi.

Eksik tartım yapıp zeytinyağlarını daha düşük göstererek üreticileri dolandırıp haksız kazanç elde eden Tanju K. (35), Çağlayan Ş. (49), Ferit A. ve Sergen A. (21), JASAT koordinesinde Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 160 kilogram zeytinyağı ve 1 adet el tartısı ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Denizli'ye getirilen şüphelilerden Tanju K'nın 13, Çağlayan Ş.'nin 27, Ferit A.'nın 4 ve Sergen A.'nın ise 22 olmak üzere toplam 66 ayrı suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Daha önceden de benzer suçlara karıştıkları ortaya çıkan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Titiz bir çalışma sonucu Babadağ ilçesinde meydana gelen 3 faili meçhul dolandırıcılık olayını aydınlatan jandarma ekipleri, mağdur çiftçilerin oluşan zararlarının şüpheliler tarafından karşılanmasını sağladı.