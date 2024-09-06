Emekli astsubay kanser hastası eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Emekli astsubay kanser hastası eşini öldürüp intihar etti

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay, kanser hastası eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etti. Kadının bir gün önce hastaneden eve geldiği, kanser tedavisi gördüğü ve eşi ile arasının çok iyi olduğu öğrenildi.

06.09.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olay, bugün sabah saatlerinde Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu (71), önce kanser hastası eşi Dursine Canbazoğlu'nu (67), ardından da kendini tabanca ile vurdu. Sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çifti hastaneye kaldırırken, karı koca kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emekli astsubay, kanser hastası eşini öldürüp intihar etti

"DURSİNE HANIM'IN 'YAPMA, YAPMA' DİYE 3 KEZ SESLENDİĞİNİ DUYDUM

Uzun yıllardır çiftin komşusu olan A.L., "Sabah erken saatte Dursine Hanım'ın 'Yapma, yapma' diye 3 kez seslendiğini duydum. Biz kapı kırıldı sandık ancak meğerse gelen ses silah sesiymiş. Polisler ve ambulanslar gelince olayın aslını öğrendik. Konduramadık olayı. Dursine Hanım kanser hastasıydı, 4 aydır tedavi görüyordu. Bağırsak düğümlenmesi olmuş 4 yerinden onu ameliyat oldu, zaten dün hastaneden geldi. İkisi de çok iyi komşulardı, temiz ailelerdi. Biz konduramadık. Uzun süreden beri çok iyi komşuyduk" dedi.

Emekli astsubay, kanser hastası eşini öldürüp intihar etti
Emekli astsubay kanser hastası eşini öldürüp intihar etti
Kaynak: İHA

Kanser Tedavisi, kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Gölcük, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli astsubay kanser hastası eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa ÇINAR.: Allah affetsin.çok sevdi demekki.acı çekmesini istemedi…?? 45 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bu haberden çıkarılacak ders şu: Hasta olmayın kadınlar. 11 20 Yanıtla
  • Veysi Karaman: kader neden var yaşamak için rabbim affetsin günahlarını 24 2 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: KANSER ACILI BİR SÜREÇ. EŞİ DAYANAMADI HER HALDE SEVDİĞİNİN IZDIRABINI 20 2 Yanıtla
  • Erhan Türkmenoğlu : Kadını öldürme hakkını sana kim veriyor ya Allahın verdiği canı Allah alır belki de kadın iyileşecekti 16 3 Yanıtla
  • Erol MARASLI: ALLAH kimseye kaldıramayacağı yük vermesin.buradan ezbere yorum yapmak kolay.ALLAH ikisinide affetsin 13 0 Yanıtla

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli astsubay kanser hastası eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement