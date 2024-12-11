Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı - Son Dakika
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Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı

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Gaziantep'te emekli bir polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acil servisinde, yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptıktan sonra yaşamına son verdi.

11.12.2024 01:00  Güncelleme: 01:11
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Korkunç olayın adresi Gaziantep'in İslahiye ilçesi oldu. Emekli polis memuru M.K. rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede tedavi olduktan sonra bekleme salonunda telefon görüşmesi yaptı. Ardından üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

BEKLEME SALONUNDA YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA CANINA KIYDI

Olay, akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru M.K., rahatsızlığı nedeniyle geldiği acil serviste tedavi olduktan sonra bekleme salonuna geçti. Salonda bir süre yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası acildeki doktorların müdahalesine rağmen şahıs hayatını kaybetti. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli polis, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
Emekli polis, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
Kaynak: İHA

Acil Servis, Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Tulum:
    Bu demektir ki, 2024 yılında açlık ve sefalete mahkum edilen Emeklilerin intihar vakalarında önümüzdeki yıllarda artışlar olacak. 8 5 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Allah tahsilatını affetsin ailesine sabırlar versin 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kim Bilir Ne Derdi Vardı. Amcanın 2 0 Yanıtla
  • Hüseyin Türkmen:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 0 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    2 aydır bel fıtığı için ağrı çekiyorum. ameliyat olamıyorum çünkü olsam sgkinin verdiği rapor parası giderlerimi karşılamıyor. ya ameliyat olacam kredilerimi yatiramiycam yada agrilarla çalışıp kendime zulüm edeceğim. geldiğimiz nokta bu. SGK 2/3 oranında rapor parası veriyormuş. başına gelmeyen bilmiyor bunu 0 0 Yanıtla
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