Engelli Asansöründe Kaza: 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

31.08.2025 11:21
Batman'da engelli asansörünün halatı koptu, 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu yere çakılarak hayatını kaybetti.

Batman'da iddiaya göre bir binanın dışında bulunan engelli asansörünün halatının kopması sonucu yere çakılan 68 yaşındaki Mehmet Eroğlu, hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eroğlu (68), üçüncü katta bulunan evine çıkmak için binanın dışında yer alan engelli asansörünü kullandı. Ancak asansörün halatının kopmasıyla Eroğlu sert zemine çakıldı.

TALİHSİZ ADAM HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Eroğlu için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA

