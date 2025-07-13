Engelli Tuvalette Doğum Yapan Genç Anne Tahliye Oldu

Antalya Havalimanı'nda 2024 yılında engelli tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini terk ettiği iddiasıyla yargılanan 19 yaşındaki Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina davasında yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla bozuldu. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, olayın "yakınını öldürmeye teşebbüs" değil, "terk" suçu olduğuna hükmederek Ekaterina Burnazkina'nın tahliyesine karar verdi. İlk kez kameralara konuşan Ekaterina Rusya'ya gönderilen bebeğinin telefondaki fotoğrafını sık sık öpüp duygusal anlar yaşadı.

Antalya Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl 13 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnashkina (18) tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnashkina'nın, annesi Elena Burnashkina (47) ile birlikte pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnashkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnashkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Havalimanı görüntüleri ortaya çıkmıştı

Genç kız ve annesinin dava dosyasına giren Antalya Havalimanı'nda yaşadıkları o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, annesiyle birlikte tur operatörünün minibüsüyle havalimanına gelen genç kızın elinde valiz, annesinin elinde ise poşetler görülüyor. Oldukça sakin görünün genç kız, eşyaları kargoya teslim ettikten sonra koridorda bir süre geziniyor. Görüntülerde, bir ara iki eliyle belini tuttuğu da kameralara yansıyor. Ardından engelli tuvaletine giren genç kızı annesinin kapıda beklediği ve ardından tuvaletten çıkan kızının elini tutarak oradan uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerin devamında genç kız ve annesinin polis kontrol noktasında gözaltına alındıkları ve polis karakoluna götürüldükleri kameralara yansıyor.

Tutuklandılar

Hastanedeki tedavisinin ardından poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnashkina ile annesi Elena Burnashkina sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bebek devlet korunmasına alındı, 7 ay sonrası Rus yetkililere teslim edildi

Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alınırken, genç kadın ile annesi aynı cezaevine konuldu. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan ikiliden Elena Burnashkina 'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Ekaterina Burnashkina 'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bebek ise tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı ve 7 ay 18 gün süren bakım sürecinin ardından Rusya Federasyonu yetkililerine teslim edildi. Bu arada 9 ay süren yargılama sonunda "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Ekaterina Burnashkina 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekaterina Burnashkina'nın avukatları kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Tahliye oldu, ilk kez konuştu

Tüm bu gelişmelerin ardından yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezasını Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi bozdu. Ceza dairesi olayın "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" değil, "terk" suçu olduğuna hükmedip 9 ay cezaevinde kalan Ekaterina'nın tahliyesine karar verdi. Ekaterina tahliyesinin ardından ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuştu.

Ekaterina: "Gebeliğimi bilmiyordum, kızımı almak istiyorum"

Ekaterina, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini ve gebe olduğunu olay anına kadar bilmediğini belirtti. Havalimanında lavaboya gittiğinde ani sancılarla karşılaştığını ve bilincinin yerinde olmadığını ifade eden Ekaterina, "Lavaboda çocuk doğdu. O an korktum ve oradan ayrıldım. Kendimi toparlayıp çocuğumu almak için geri döndüğümde polisler yanıma geldi" dedi.

Cezaevinde kızının fotoğrafını ilk kez gören Ekaterina, duygusal anlar yaşadı. "Kızımı kendim büyütmek istiyorum. Çok güzel bir kızım var. Rusya'ya gider gitmez kızımı alacağım" diyen Ekaterina, yarım Türkçeyi cezaevinde öğrendiğini ve en çok et yemeyi özlediğini sözlerine ekledi.

Avukatlardan açıklama: "Adalet gecikmeli de olsa tecelli etti"

Ekaterina'nın avukatlarından Ayşegül Kübra Polat, yerel mahkemenin "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verdiği cezanın hatalı olduğunu ve başından beri "terk" suçu çerçevesinde savunma yaptıklarını vurgulayarak, "Kamuoyu, olayı eksik ve yanlış bilgilerle öğrendi. Olayın arka planı çok farklıydı. İstinaf Mahkemesi, ilk celsede doğru kararı verdi. Ekaterina'nın annesi de daha önce beraat etmişti, bu karar da onandı" diye konuştu.

Polat, bebeğin Antalya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde bakıldığını, ancak geçen ay Rusya'ya götürüldüğünü belirterek, Ekaterina'nın bebeğini almak için hukuki mücadelesinin süreceğini ifade etti.

Avukat Beyza Nur Polat İlya ise, "9 ayın sonunda Ekaterina özgürlüğüne kavuştu. Bu dosya başından beri karmaşıktı ve Türkiye'de infial uyandırdı. Ancak müvekkilin eylemi 'kasten öldürmeye teşebbüs' değildi. Mahkemede bunu anlattık ve emsal oluşturabilecek bir karar çıktı" dedi.

Ekaterina'nın 9 Temmuz'da tahliye olduğunu ve birkaç gün içinde Rusya'ya döneceğini belirten İlya, beraat için Yargıtay'a başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Kızının fotoğrafını öptü

Cezaevinde kızının 9 aylık fotoğrafını gören Ekaterina, fotoğrafı öperken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesiyle yaptığı görüntülü görüşmede de duygusal anlar yaşayan Ekaterina, kızına kavuşma umudunu dile getirdi. - ANTALYA