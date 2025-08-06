Epstein\'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı

Dünyayı sarsan Epstein soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. New York Times, cinsel suçlardan hüküm giymiş finansör Jeffrey Epstein'a ait daha önce yayımlanmamış fotoğraflar ve mektupları yayınladı.

7 KATLI MALİKANEDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR

Fotoğraflar, Epstein'ın Manhattan'daki 7 katlı malikanesinde çekildi. Malikanede, Epstein'in dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantılarını sergileyen çerçeveli fotoğrafların yer aldığı bir köşe dikkat çekiyor.

ELON MUSK DA FOTOĞRAFLAR ARASINDA

Fotoğraflarda birçok ünlü isim var. Bunlardan bazıları ise şöyle; Papa 2'nci Jean Paul, İngiliz rock grubu The Rolling Stones solisti Mick Jagger, Tesla ve SpaceX'in kurucusu milyarder Elon Musk, Fidel Castro, eski ABD başkanı Bill Clinton, eski Harvard Üniversitesi rektörü ve ABD hazine bakanı Larry Summers, İngiliz iş insanı Richard Branson, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon…

GELİNLİKLİ KADIN HEYKELİ DİKKAT ÇEKTİ

Epstein'ın malikânesinde ayrıca, merdivenlere yerleştirilmiş gelinlik giymiş ve ip tutarak asılı duran bir kadın heykeli de bulunuyor. Bunun yanı sıra, Epstein'a 63. doğum günü için gönderilen tebrik mektupları da dikkat çekiyor. Mektuplarda, Epstein'in evinde düzenlediği akşam yemeklerine dair detaylar paylaşılıyor.

"VAMPİRE BENZEYEN GENÇ KADINLAR..."

Woody Allen, komşuları olmaları nedeniyle eşi Soon-Yi ile birlikte Epstein'ın akşam yemeklerine sıkça katıldıklarını belirtiyor. Allen, bu yemeklerde politikacılardan bilim insanlarına, entelektüellerden sanatçılara kadar birçok ilginç kişiyle tanışıldığını, menünün zengin ve gösterişli olduğunu ifade ediyor. Öte yandan akşam yemeklerinin vampire benzeyen genç kadınlar tarafından servis edildiğini de belirtiyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

Jeffrey Epstein, 14 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere 18 yaş altı onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019 tarihinde, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu. Epstein'ın yargılandığı dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin de bulunduğu bir liste yer alıyordu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik bir inceleme yürütmüş ve kamuoyunun gündemine oturmuştu. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'a ait binlerce görüntünün incelendiğini belirtmişti. Bu inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı, ancak bazı hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının suçlarına ortak oldukları gerekçesiyle Epstein'ın öldürülmesinin örtbas edilme amacı güttüğü iddialarına yer verilmişti. Ancak resmi açıklamaya göre Epstein'ın, hücresinde intihar ettiği sonucuna varılmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'ın İsrail için çalıştığını ve Washington'daki tüm politikacıların benzer şekilde düşündüğünü, ancak bunu açıkça ifade edemediklerini iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü için tanıdıklarından kendisine mektup yazmalarını istediğini ve bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.