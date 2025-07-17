Erbil'de İHA Düştü, Can Kaybı Yok

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine insansız hava aracı (İHA) düştü, can kaybı yaşanmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İHA saldırıları sürüyor. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Erbil'in Bahreka ilçesine bağlı Cejnikan köyü yakınlarında saat 01.27'de bir İHA düştüğü belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığı ifade edildi.

ABD'den uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana IKBY'deki petrol sahalarını hedef alan İHA saldırılarının şiddetle kınandığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu saldırılar Irak'ın istikrarını ve ekonomik geleceğini baltalıyor. Irak hükümeti, topraklarını ve tüm vatandaşlarını korumakla yükümlüdür. Bu saldırılar, Irak'ın geleceğine yatırım yapmak için Irak ile birlikte çalışan uluslararası şirketleri hedef almaktadır. ABD, Irak genelinde istikrarlı, federal ve egemen bir devlet inşa etmek için çalışan ortaklarına bağlılığını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

IKBY hükümeti Haşdi Şabi'yi suçlamıştı

IKBY, son günlerde art arda İHA saldırılarına maruz kalıyor. Saldırılarda Erbil ve Duhok'taki yabancı şirketlere ait petrol sahaları hedef alınırken, bazı tesislerde üretim durdu ve enerji sektöründe ciddi maddi kayıplar yaşandı. Saldırıların sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi. Ancak IKBY İçişleri Bakanlığı, daha önce bu tür saldırıların arkasında Şii milis güç Haşdi Şabi'ye bağlı bazı grupların olabileceğini belirtmişti. - ERBİL