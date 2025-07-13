Erciş'te Tır Yangını Önledi - Son Dakika
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Erciş'te Tır Yangını Önledi

Erciş\'te Tır Yangını Önledi
13.07.2025 21:27
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Hareket halindeki tırın lastiklerinden duman çıkınca itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti.

Van'ın Erciş ilçesinde bir tırın lastiklerinden duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri, araç hareket halindeyken müdahalede bulundu.

Van'dan Kayseri istikametine gitmekte olan Erkan Taşdemir yönetimindeki tır Erciş ilçe sınırlarına geldiğinde lastiklerinden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, durumu fark edince 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye hızlı bir şekilde Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü telefonla arayıp, durum hakkında bilgi aldı. Sürücünün lastiklerden duman çıktığını söylemesi üzerine itfaiye ekipleri kendisine yakın olduklarını belirterek, tırı durdurmamasını, yavaş bir şekilde yoluna devam etmesini istedi. Kısa sürede tırın yanına giden itfaiye ekipleri, hareket halindeki tırın lastiklerine müdahale ederek muhtemel bir yangını önledi. Daha sonra tır durdurularak lastiklerinde soğutma çalışması yapıldı.

Zamanında yapılan müdahale sayesinde büyük çaplı bir yangının önüne geçildi. Tır sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

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