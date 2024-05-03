Erdek merkezli dolandırıcılık şebekesinin inanılmaz yöntemi: Toplam 300 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
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Erdek merkezli dolandırıcılık şebekesinin inanılmaz yöntemi: Toplam 300 bin lira dolandırdılar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahte internet sitesi kurarak oto yedek parçası almak ve villa kiralamak isteyen vatandaşlardan tam 300 bin lira dolandıran dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak 40 vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

03.05.2024 00:34
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Erdek merkezli dolandırıcılık şebekesinin inanılmaz yöntemi: Toplam 300 bin lira dolandırdılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahte internet sitesi kurarak oto yedek parçası almak ve villa kiralamak isteyen vatandaşlardan tam 300 bin lira dolandırdılar.

Erdek ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüphelilerin, sahte internet sitesinden oto yedek parça satışı ve villa kiralama vaadiyle kapora isteyerek 40 vatandaşı yaklaşık 300 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında, toplam 4 şüphelinin olaylara karıştığı belirlendi. Olaya karışan şüphelilerden 1'inin ise dolandırıcılık suçundan halen cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Daha sonra, 12 ekip ve toplam 35 personelin katılımıyla, eş zamanlı olarak şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, Bursa ilinde 1, İstanbul ilinde 1 ve Gaziantep ilinde 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 hedef şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet flash bellek, 4 adet akıllı telefon, 4 adet sim kart ve 1 adet laptop bilgisayar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 1 adet lüks otomobile, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında tedbir kararı uygulandı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken yakalanan 3 şüpheli de çıkartılmış oldukları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Operasyon, Erdek, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erdek merkezli dolandırıcılık şebekesinin inanılmaz yöntemi: Toplam 300 bin lira dolandırdılar - Son Dakika

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