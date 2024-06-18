Erdek'te çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erdek'te çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Düzler Kavşağı'nda çarpışan iki araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.06.2024 13:50
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağı dönmekte olan 16 BFV 459 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 HLK 2312 plakalı hafif ticari otomobil ile çarpıştı. Kazada, 16 BFV 459 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erdek'te çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdek'te çift taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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