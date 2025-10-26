Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu

26.10.2025 13:43
Erdek'te denizde erkek cesedi bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in cesedi denizden çıkarıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Olay, Erdek ilçesinin Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde İskele Meydanı'nda denizde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAMIN KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Ekipler tarafından denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin 81 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Özdemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Kaynak: İHA

