ERKUT'un 6 personeli Siirt Eruh'ta 4 gündür mahsur kalan keçiyi 3 saatte kurtardı - Son Dakika
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ERKUT'un 6 personeli Siirt Eruh'ta 4 gündür mahsur kalan keçiyi 3 saatte kurtardı

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ERKUT\'un 6 personeli Siirt Eruh\'ta 4 gündür mahsur kalan keçiyi 3 saatte kurtardı
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ERKUT\'un 6 personeli Siirt Eruh\'ta 4 gündür mahsur kalan keçiyi 3 saatte kurtardı
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Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili köyü kayalıklarında 4 gündür mahsur kalan keçi, AFAD koordinasyonundaki ERKUT ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 112 ihbarıyla bölgeye sevk edilen 6 personel ve 1 araç, sarp arazideki keçiyi sahibine teslim etti.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyünün kayalıklarında 4 gündür mahsur kalan keçi, Siirt AFAD koordinasyonunda ERKUT (Eruh Arama Kurtarma) ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen ERKUT ekibinden 6 personel ve 1 araç olay yerine sevk edildi. Bölgedeki sarp arazide, kayalıkların arasında sıkışıp kalan keçi için ekipler seferber oldu. Ekiplerin 3 saat süren yoğun ve titiz çalışması sonucunda keçi, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine ulaştırıldı. Hayvanların sahibi, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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