Erzincan'da mobilya yüklü tır alev alev yandı

ERZİNCAN - Erzincan'da mobilya malzemeleri yüklü tır alev alev yanarak kül oldu.

Yangın, Sivas - Erzincan kara yolu üzeri üniversite kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halindeki ve dorsesinde mobilya malzemeleri yüklü Bekir Büyükbektaş idaresindeki 55 JH 321 plakalı tırda elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Tırın dikiz aynasından yangını fark eden sürücü aracı durdurarak kendini kurtardı. Kısa sürede patlamalar meydana gelen ve büyüyen yangın tırı tamamen sardı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 3 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Sivas - Erzincan kara yolu trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrasında tırdaki yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Büyük çaplı zarar gören tır kullanılamaz hale geldi.

Tır sürücüsü kantardan çıktıktan kısa süre sonra seyir halindeyken dikiz aynasından yangını fark ederek kendini kurtardığını söyledi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.