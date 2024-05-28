Erzincan'da Yanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erzincan'da Yanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başladı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar yaralı sürücüyü kurtarmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ceset savcının incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

28.05.2024 08:04
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Erzincan'da 1 kişi yanan araçta can verdi

ERZİNCAN - Erzincan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan- Çağlayan kara yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.A., idaresindeki 29 AAD 862 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. S.F.'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Erzincan\'da Yanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Yanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Yanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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