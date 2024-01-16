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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Verilerini Açıkladı - Son Dakika
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Verilerini Açıkladı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 2023 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleşen denetim, eğitim ve asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, bin 154 asayiş olayı meydana gelmiş ve olaylara karışan bin 576 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Ayrıca, hırsızlık olaylarında yüzde 51 oranında düşüş sağlanmış ve kayıp olarak aranan 52 şahıs bulunmuştur. Vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştirilmiş ve çeşitli projeler hayata geçirilmiştir.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Verilerini Açıkladı
16.01.2024 - 17:38,
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince; 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen denetim, eğitim ve müdahale edilen asayiş olaylarına yönelik veriler açıklandı.

Verilere göre şu bilgiler verildi:

Jandarması sorumluluk bölgesinde; 2023 yılında bin 154 asayiş olayı meydana gelmiş ve olaylara karışan bin 576 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, meydana gelen olayların yüzde 97'si aydınlatılmıştır.

2023 yılında meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 5'i hırsızlık olaylarıdır. Suçların önlenmesi maksadıyla 58 bin 51 önleyici kolluk devriyesi icra edilerek, alınan tedbirler sayesinde hırsızlık olaylarında 2022 yılına göre yüzde 51 oranında düşüş sağlanmıştır.

İcra edilen uygulamalarda; 2023 yılında 2.176,237 şahıs ile 171.603 aracın sorgulaması yapılarak, 2.047 aranan şahıs ile 38 araç yakalanmış ve kayıp olarak aranan 52 şahıs bulunmuştur.

Ayrıca 2023 yılı içerisinde asayiş olaylarına ilişkin olarak vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri kapsamında;

Suda Boğulma Olayları, Düğünlerde ve Asker Uğurlamalarında Silahla Ateş Etme ve Dolandırıcılık olaylarının önlenmesi maksadıyla 21.136 vatandaşa kısa mesaj ile cep telefonlarına bilgilendirilme mesajı gönderilmiştir.

Bayram, düğün, nişan, asker uğurlaması ve spor müsabakası gibi organizasyon/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında silahla rastgele ateş açılmasının önlenmesi amacıyla hazırlanan 2.306 adet broşür vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği yerlere asılmıştır.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezini kış sezonunda 120.000 kişinin ziyaret etmesi ve Türkiye Kayak Federasyonu tarafından ulusal çapta yarışmalar düzenlenmesi nedeniyle, yaşanan yoğun ilgi dolayısıyla kayak merkezinde vatandaşların ve yarışmacıların, yoğun sisli ve kar yağışlı havalarda mevcut pistlerin dışına çıkmaları sonucunda meydana gelebilecek yaralanma ve kaybolma olaylarında vatandaşların kurtarılması ve bulunması maksadıyla kayak merkezinin çeşitli yerlerine Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi imkanlarıyla 11 adet "Acil Çağrı Butonu" sisteminin kurulması sağlanmıştır.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından; 372 güvenlik korucusuna Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının tanıtılması, çevre bilinci ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu konularında, ilk ve orta öğretim okullarında toplam (495) öğrenciye "hayvan sevgisini aşılamak, hassasiyeti artırmak ve hayvan hakları" konusunda eğitim faaliyeti icra edilmiştir.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından; İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan; Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Destek Hattı (KADES) hakkında toplam (4.450) kadın vatandaşımıza bilgilendirme faaliyeti icra edilerek, (2.819) adet bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır.

Aile İçi Şiddetle Mücadelede kapsamında, toplam (6.696) erkek vatandaşımıza eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede farkındalık oluşturmak maksadıyla; "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla ilgili bilgilendirme, yaşanacak olaylarda olumsuzlukların azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması maksadıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme eğitimi verilmiştir.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Alzheimer hastası, zihinsel engelli vatandaşlar ile küçük yaşta çocukların çeşitli sebeplerle evlerinden ayrılarak kaybolmaları durumunda, kayıp şahısların yerinin konum olarak tespit edilerek en kısa sürede bulunması maksadıyla "Akıllı Saat Projesi" başlatılmış olup; Erzincan Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından temin edilen söz konusu akıllı saatler, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma sorumluluk sahasında yaşayan [Merkez (3), Üzümlü (1), Refahiye (5), İliç (3), Kemaliye (2), Tercan (4)] ihtiyaç sahibi (18) vatandaşımıza teslim edilmiştir.

Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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