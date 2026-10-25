Erzincan Kemah\'ta yan yatan traktörün altından çıkarılan sürücü hastaneye sevk edildi

Erzincan Kemah'ta yan yatan traktörün altından çıkarılan sürücü hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Kemah ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı traktör yan yattı. Traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edildi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kemah ilçesine bağlı Olukpınar köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazası üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, Cafer Başer'in kullandığı 23 DY 430 plakalı traktörün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattığı belirlendi.
Traktörün altında kalarak sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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