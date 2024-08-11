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Erzurum'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

ERZURUM - Erzurum'da iki aracın karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı, kaza sonrası yaralanan 9 kişi ambülanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yakutiye İlçesi Mehmet Sekmen Bulvarı'nda bir kavşak meydana gelen kazada iki hafif ticari araç henüz sebebi bilinmeyen şekilde kafa kafa çarpıştı. Binalı Işık yönetimindeki 25 ABR 636 plakalı araç ile Alperen Karataş yönetiminde 25 AK 150 plakalı araç ön kısımda hasar aldı, araçlar kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 görevlileri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambülanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 kişinin yaralandığı kazada araçlardan savrulan parçalar nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Polis olayla ilgili soruşturma ve incelemesini sürdürüyor.