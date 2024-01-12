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Erzurum merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları 6 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika
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Erzurum merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları 6 milyon lira dolandırdılar

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Erzurum merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları 6 milyon lira dolandıran bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şebekenin, araç satışı yapmak isteyen vatandaşları sahte ilanlarla kandırarak paralarını kendi hesaplarına gönderdikleri ve izlerini kaybettirmek için kripto hesaplara transfer ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 66 ekip ve 135 personel görev aldı ve 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12.01.2024 - 19:33,  Güncelleme: 19:39
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Erzurum merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu

Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları 6 milyon lira dolandırdılar

ERZURUM - Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Erzurum merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen teknik ve fiziki takipli dosya kapsamında, tespit edilen şüpheli şahısların, çıkar amaçlı Suç Örgütü kurdukları, kiraladıkları lüx residencelarda oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, ağlarına düşürdükleri Alıcı ve Satıcı vatandaşları "sazan sarmalı yöntemiyle" noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları, ayrıca hesaplarına gelen paraları kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Bu yöntemle ülke genelinde çok sayıda vatandaşı dolandırarak 6 Milyon Türk Lirası'ndan fazla haksız kazanç sağlayan Suç Örgütüne yönelik, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Erzurum merkezli İstanbul, Manisa, Denizli, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 66 ekip 135 personelin katılımı ile eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslardan örgüt yöneticileri ve bu şahıslara bilinçli olarak banka hesaplarını ve telefonlarını kullandıran şüphelilerden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan ev ve işyeri aramalarında "1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 100 ABD doları, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 21 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, başka isimler adına düzenlenmiş çok sayıda banka kartı, para gönderimlerine dair banka dekontları ve flash bellekler" ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Erzurum Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Erzurum merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları 6 milyon lira dolandırdılar
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları 6 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika


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