2 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuk balkondan düştü

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Esenyurt'ta oyun oynarken balkona çıkan 2 yaşındaki çocuk, birinci kattan aşağı düştü. Çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürerken yürekleri ağza getiren anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

01.02.2025 13:42
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İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 3045'inci sokakta yer alan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede 2 yaşındaki A.Ç. evde oyun oynarken balkona çıktı.

BİRİNCİ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Balkondan sarkan çocuk dengesini kaybedince birinci kattan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı.

YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR KAMERADA

A.Ç'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken yürekleri ağza getiren olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

2 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Security Spcialist:
    Lütfen arkadaşlar düşen çoçuğu asla ama asla kesinlikle kuçağınısa almayın. :( 2 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bu balkon demir korkuluklarin boyuda yetersiz.biraz daha yuksek yapilsin. 0 0 Yanıtla
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