İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 3045'inci sokakta yer alan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede 2 yaşındaki A.Ç. evde oyun oynarken balkona çıktı.
Balkondan sarkan çocuk dengesini kaybedince birinci kattan aşağı düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı.
A.Ç'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken yürekleri ağza getiren olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)