Esenyurt'ta Bakıcı Hırsızlığı: 5 Milyonluk Vurgun - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bakıcı Hırsızlığı: 5 Milyonluk Vurgun

Esenyurt\'ta Bakıcı Hırsızlığı: 5 Milyonluk Vurgun
01.08.2025 15:05
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Esenyurt'ta Endonezya uyruklu bakıcı, ev sahibinin duşa girmesini fırsat bilerek 5 milyon değerinde eşyayı çaldı.

Esenyurt'ta, ev sahibinin duşa girmesini fırsat bilen Endonezya uyruklu bakıcı, evden 5 milyon değerinde döviz ve ziynet eşya çaldı. Bakıcı ile ona yardım ettiği ileri sürülen 1 şahıs, kayıp döviz ve ziynet eşyalarla yakalandı. Şüpheliler, bir dövizcide para bozdururken güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Esenyurt'ta, bir rezidansta bakıcılık yapan Endonezya uyruklu Jennıfer Y.B., 29 Temmuz günü ev sahibi F.A. (34)'nın duşa girmesini fırsat bilerek yatak odasından 5 milyon değerinde döviz ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden F.A., polise giderek, ihbarda bulundu. İhbar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Bahçelievler'de çaldıkları eşyalarla gözaltına alındı

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Jennıfer Y.B. ve ona yardım ettiği düşünülen A.A.'yı (40) Bahçelievler'de bir adreste gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çaldıkları eşyalarda bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmada, çok sayıda döviz, 5 milyon değerindeki ziynet eşya ve F.A.'ya ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Dövizleri bozdurdukları anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelilerin, çaldıkları paraları bozdurmak için bir dövizciye girdikleri anlar dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahısların dükkana geldiği, çanta içerisinde paraları çıkararak bozdurdukları, arından dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca polisin ele geçirdiği ziynet eşyaların ve paraların ev sahibi F.A.'ya teslim edileceği de öğrenildi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Bakıcı Hırsızlığı: 5 Milyonluk Vurgun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Bakıcı Hırsızlığı: 5 Milyonluk Vurgun - Son Dakika
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