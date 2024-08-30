Esenyurt'ta bıçaklı saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bıçaklı saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulmasının ardından bir vatandaşı ve polis memurunu bıçakla yaralayan şüphelinin dehşet saçan olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin polislerin yanına gelerek tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesiyle bıçağını çıkararak saldırı gerçekleştirdiği anlar yer aldı.

30.08.2024 17:42
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Esenyurt'ta 1'i polis 2 kişiyi yaralayarak dehşet saçan bıçaklı saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta polisin asayiş uygulamaları sırasında durdurulmasının ardından önce bir vatandaşı ardından ise olaya müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan şüphelinin dehşet saçan olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19: 30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'nde meydana gelmiş, asayiş uygulamaları esnasında durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 45 yaşındaki Mahir A. isimli şahıs, polis tarafından durdurulmuştu. Şüphe üzerine durdurulan şahıs, sivil bir vatandaşa bıçakla saldırarak yaralamıştı. O sırada olaya müdahale etmek isteyen polis memuru B.B.'yi de bıçaklayan şüpheli arasında yaşanan kovalamacada Mahir A., olay yerinden koşarak kaçmıştı.

Şüpheli tutuklanmıştı

Yaşanan olay sonrası polis memuru ve yabancı uyruklu şüpheli arasında kovalamaca yaşanmıştı. Kovalamacanın ardından şüpheli Mahir. A.isimli şahıs, kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin ardından yakalanmış, ekiplerce gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalanan saldırgan Mahir A.'nın polislere saldırdığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin polislerin yanına gelerek tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesiyle bıçağını çıkararak polis memuru B.B.'ye ve sivil bir vatandaşa bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bıçaklı saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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