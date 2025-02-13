Esenyurt\'ta Çakar Takana 142 Bin Cezası

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İstanbul Esenyurt'ta aracına çakar taktırdığı belirlenen kişiye toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı. M.S.'nin sürücü belgesi 1 ay süreyle geri alınırken, araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Pazaryolu Caddesi üzerinde bir kişinin aracında çakar sistemi bulunduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen M.S.(32) isimli şahıs kısa sürede yakalandı. M.S.'ye "izinsiz reklam logo kullanmak", "çakar lamba kullanmak, "cam filmi"nden ve "teknik değişiklik"ten toplamda 142 bin 255 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.S.'nin sürücü belgesi 1 ay süreyle geri alınırken, araç ise 30 gün süre ile trafikten men edildi. - İSTANBUL